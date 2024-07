Manolo 'el del bombo': "Si España pasa me gustaría ir a la final"

Manuel Cáceres Artesero, más conocido como Manolo 'el del bombo', el aficionado más famoso de la selección española de fútbol, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa de semifinales de la Eurocopa que disputará España contra Francia: "Tenemos la mejor selección del mundo".

"Es la mejor selección de España que he visto, está jugando mejor que ninguna", asegura. Con su bombo, Manolo ha recorrido multitud de países para acompañar a 'La Roja' en cada campeonato. Desde el Mundial de España 1982 al Mundial de Qatar 2022, han sido 40 al frente de la afición nacional en las que ha sumado al rededor de 500 partidos.

Esta Eurocopa Manolo no ha podido viajar a Alemania por motivos de salud y recomendación médica: "Si España pasa me gustaría ir a la final". "Lo paso muy mal, daría cualquier cosa por estar en Alemania animando a la selección porque siento mucho cariño de la gente (...) Soy feliz cuando me hablan de cualquier Mundial y Eurocopa", ha expresado emocionado.

Pero el aficionado más fiel de España ha estado presente, de alguna manera, ya que regaló, como amuleto, uno de sus bombos a la peña "Marea Roja" que lo ha hecho sonar en cada partido que ha jugado España durante la Eurocopa.