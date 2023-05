Luis Sabalza: "El Real Madrid tiene el poderío pero nosotros la ilusión"

Osasuna vuelve a citarse con la historia por segunda vez en sus 103 años de vida tras varios años dando grandes pasos que buscarán culminar con la consecución de su primer título en el estadio de La Cartuja de Sevilla ante el Real Madrid.

"Ahora estoy tranquilo, me pondré más nervioso cuando llegue a Sevilla y vea allí a toda la afición. Si me pongo nervioso ya...tú me dirás en el partido...", asegura Luis Sabalza el presidente de Osasuna en Radioestadio noche.

Respecto a los precios de las entradas no pudieron hacer nada pero sí en la cantidad: "La Federación pone los precios. Lo único que pedimos es que en vez de 33% fuera más y gracias a Dios se ha solucionado. Mi idea era que los socios tuvieran entrada y ya decidieran ellos".

Hace 18 años de la otra final de Copa en la que participó Osasuna y perdió ante el Betis: "Estaba en el Vicente Calderón. Fui a Madrid el mismo día. La tristeza de ganar pero eso ya pasó. Hace 18 años éramos más jóvenes. Jamás había pensado poder volver a una final. Cuando me presenté a presidente me preguntaron cuál sería mi ilusión. Dije ser presidente de Osasuna en el centenario y en primera. No lo pudimos celebrar por la pandemia. Este año dije que mi ilusión era jugar la semifinal de Copa".

"El Real Madrid tiene el poderío y nosotros la ilusión. Vamos a luchar con toda nuestro ilusión. Podemos decir que para el Madrid es una final para nosotros la final", señala.

La pasada temporada el equipo tuvo una crisis y cayeron a puestos de descenso peros decidieron mantener a Jagoba Arrasate: "Tuvimos una reunión el director deportivo y yo y llegamos al acuerdo de que siguiera Jagoba. Braulio dijo la frase de que el barco va con el capitán y creo que acertamos plenamente".