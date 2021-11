Luis de la Fuente: "Es incomprensible la ausencia de los partidos de la sub21 en la televisión"

La selección sub21 está en Rusia dónde puede sellar el pase al Europeo. En el equipo faltan varios jugadores que están con la absoluta. El seleccionador lo considera como "una gran noticia. Es bueno que haya esta generación top. También permite que aparezcan otros futbolistas en este escaparate mediático y puedan reivindicarse".

Vieron el partido de la absoluta ante Suecia y señala que "sufrimos mucho por loa ajustado. Lo vivimos con mucha intensidad y obviamente nos alegramos mucho". "Me parece incomprensible. La sub21 ha tenido siempre una audiencia muy importante. A la gente le gusta ver el fútbol de las futuras promesas. Si hasta ahora ha sido rentable, no sé por qué no se hace"

Luis de la Fuente cree que Dani Alves es un ejemplo de futbolista que puede prolongar su carrera más de lo habitual por lo que se ha cuidado. "Está para jugar dónde quiera y con quién quiera", asegura del brasileño que fue rival de España en la final olímpica.

"Dani Ceballos me parece un súper crack. Un futbolista de los que hay pocos en el mundo. En cuanto esté en condiciones debería jugar porque tiene tanto talento y es tan diferente que tiene que demostrarlo", señala De la Fuente