Lorena González explica su comentario durante la presentación de Camavinga: "No fue racista pero sí desafortunado"

LEER MÁS El Bernabéu reabre sus puertas 560 días después

Este tío es más negro que el traje, ¿eh?", fue el comentario que se escuchó decir a Lorena González en el programa Estudio Estadio de Teledeporte, durante la presentación de Eduardo Camavinga como nuevo jugador del Real Madrid. "Hoy ha estallado todo, los medios se han hecho eco. Mi idea era estar el domingo en Estudio Estadio y poder comentarlo pero no va a poder ser. Creo que no es bueno dejarlo pasar porque se han dicho cosas muy fuertes de mí y no puedo estar más lejos del racismo", asegura la periodista.

Lorena explica que ese comentario no tenía mala intención aunque reconoce que sí fue desafortunado: "No es un comentario malintencionado ni agresivo ni mucho menos racista. Cuando las cosas se dicen sin un insulto sin mala intención, sin una intención peyorativa no es racismo. Es un comentario desafortunado pero no racista. Si hubiera presentado a Halaand el comentario hubiera podido ser es más blanco que una pared... que con eso no lo quiero justificar pero no fue un comentario racista"

Tras su comentario ha recibido todo tipo de mal gusto, incluidas amenazas: "He recibido amenazas de muerte constantes, insultos a mí y a mi familia. Es un tema muy sensible. No he salido de casa en los últimos dos días, porque quiero aislarme y protegerme. No tengo miedo pero tras nueve o diez años de carrera por dos segundos te tiran todo al traste". Además incide en que los que le exigen respeto lo están haciendo a base de insultos.

"Lo que fastidia es que esto no está afectándome a mí solo sino a mi familia", revela Lorena que en sus redes sociales ha publicado un comunicado en el que resume su opinión: