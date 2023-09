López Nieto, sobre el caso Negreira: "Pienso que es un montaje y no va a haber nada"

El ex árbitro, Antonio López Nieto comienza bromeando con su nombre ya que le siguen llamando como en la época del silbato: "He dejado de ser árbitro y tengo otro cargo pero sigo teniendo nombre de árbitro". Ahora es presidente del Unicaja de baloncesto: "Nuestro presupuesto es cuatro veces menos que el de Real Madrid o Barcelona. Lo importante es que vamos a estar ahí. Tenemos una serie de bajas pero pelearemos".

"El Real Madrid no ha preguntado por Alberto Díaz. Lo de Brizuela con el Barcelona fue ipso facto. Pagó la cláusula y no negociamos ni un segundo", explica.

En cuanto al caso Negreira asegura que para él no existe tal caso: "Negreira no pintaba absolutamente nada en las designaciones. Yo he sido árbitro con Negreira y jamás me ha dicho nada de arbitraje. Pienso que todo es un montaje y no va a haber nada. Le garantizo que a los árbitros no les van a sacar nada en la época que yo he arbitrado. Entiendo que no lo creáis pero Negreira fue un florero".

"Evidentemente pagar ocho millones de euros por un asesoramiento arbitral es un dispendio pero ahora que me demuestren que eso ha acabado en la cuenta de un árbitro", añade.

Se muestra partidario de que los árbitros sean independientes de la Federación y de La Liga: "En estos momentos, los árbitros no pueden hablar. El sistema les castiga. El arbitraje necesita un sistema para que los árbitros tengan su independencia fuera del campo".