Loida Zabala se agarra a los Juegos de París como lucha contra su cáncer de pulmón: "Los sueños siguen"

Loida Zabala ha estado en cuatro Juegos Paralímpicos y es quinta en el ránking mundial de halterofilia en su categoría. Tiene intención de estar en París pero ahora libra otra dura batalla como la deportista de 36 años anunció en sus redes sociales: "Tengo cáncer de pulmón, es una neoplasia maligna que se ha diseminado al cerebro".

"Me encanta vivir el momento, conseguir sueños y metas y se basa en eso en conseguir metas", dice en Radioestadio noche ante este duro reto que afronta que le dejó en estado de shock: "Después del diagnóstico del cáncer, ha sido una noticia muy impactante. He tenido que parar mi vida, me quedé sin hablar media hora, fue un shock pero me dijeron que hay un tratamiento específico para este tumor y los sueños siguen ahí y voy a dar todo lo posible para estar en París".

Estaba en el trabajo y todo se desencadenó: "Me empezaron a salir fluidos de los tumores de la cabeza. Estaba trabajando en el 012 y de repente no podía hablar. Estaba muy desorientada y cuando fui al hospital me hicieron el tac y fue un shock". Pero no hace que renuncie a estar en París ni mucho menos: "Los sueños siguen y hay que agarrarse. Cuando hay una noticia tan difícil de sobrellevar físicamente hay que agarrarse a ello. A veces sonrío y ni siquiera sé por qué, porque soy feliz"

Y la mejor prueba de su optimismo es esta: "A ver si a mediados de diciembre si se ha reducido el tumor y puedo tocar barra. El 16 de diciembre hay una competición en barra y me gustaría ir".

"No imaginaba tener tanto apoyo y cariño. Ha sido mágico y me da mucha vitalidad y energía. Me encanta el deporte porque te hace sentir libre, vital, fuerte y lo echo mucho de menos y sé que voy a llegar", finaliza.