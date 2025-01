La Lazio despide a su cetrero por mostrar en redes sociales su prótesis de pene: "Era un mensaje para que la gente no tenga vergüenza en hacerlo"

Este lunes se ha conocido el despido del español Juan Bernabé, el adiestrador del águila Olympia, un símbolo de la Lazio. El equipo italiano lo ha dado a conocer a través de sus redes sociales y el motivo es la publicación de un vídeo en sus redes sociales mostrando imágenes de su nuevo implante de pene.

En los últimos días, Bernabé anunció que se iba a someter a una operación para solventar un problema de disfunción eréctil provocado por una caída a caballo hace 30 años en la que perdió un testículo. Además, esta operación le hace decidir la duración de sus relaciones sexuales: "No es que estuviese impotente pero las relaciones sexuales no eran como yo quería".

"Accionando un botón, este aparato me permite tener erecciones que duran todo lo que yo quiera. Estoy encantado con la operación. El aparato activa el miembro viril pero no hace que tenga mayor tamaño, tengo el tamaño que Dios me ha dado. Cuando quiero que finalice la elección activo otro botón", explica.

Se sometió a la operación bajo la dirección de uno de los médicos del Lazio, el urólogo Gabriele Antonini, y publicó al término de la intervención un vídeo en el que enseñó su pene erecto gracias al nuevo implante: "Siendo persona pública, según los urólogos, era un mensaje maravilloso para que las personas se implanten este dispositivo sin ningún tipo de vergüenza. En mi cuenta de Instagram, que es privada, se sube un vídeo en el que aparece una foto con el pene erecto. El vídeo estuvo subido durante minuto y medio pero me lo robaron".

La Lazio, poco después de que el vídeo se hiciera viral en redes sociales, anunció el despido del adiestrador español aunque Juan asegura que a él no le han comunicado nada: "La comunicación que tengo es de oída y de internet pero la Lazio a mí no me ha dicho nada oficialmente. Todavía no se han puesto en contacto conmigo".