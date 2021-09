Laguardia: "Estoy contento por el gol pero mucho más por dejar la portería a cero"

LEER MÁS El Atlético cae en Mendizorroza con un gol de Laguardia

"Era un momento delicado, en el fútbol hay mucha prisa y esta victoria es muy importante ante un nivel de la talla del Atlético de Madrid. Estoy contento por el gol pero mucho más por dejar la portería a cero", asegura Laguardia tras la victoria del Alavés ante el Atlético en la que ha sido el gran protagonista.

Se notaba la tensión en la cara de los jugadores del Alavés y lo explica Laguardia: "Nos estamos jugando mucho y la responsabilidad es muy grande. Pacheco y yo llevamos muchos años en el club y tenemos que dar ese plus y guiar a los jóvenes en los valores de este club"

"Me faltaba el Atlético por ganar y es una felicidad enorme. Pero esto no para y el lunes toca volver a trabajar", confiesa Laguardia que no sabe muy bien cuantos goles lleva: "Creo que llevo unos seis goles. Pero no los tengo contados"

"Marcos Llorente dio un rendimiento espectacular en el Alavés. Es un jugador muy querido por su rendimiento y muy querido, siempre estaremos agradecido por aquel año", asegura sobre su ex compañero.

Y en cuanto a su entrenador, Javier Calleja, su apoyo es total: "Cuando los resultados no llegan al final se mira al entrenador. Estamos a muerte con Calleja y queríamos ganar también por él. Cuando los resultados no llegan intentas de todo"