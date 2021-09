Kike Hermoso: "Esto es increíble, he crecido viendo jugar a estos jugadores"

LEER MÁS El Betis gana con solvencia en El Sadar ante Osasuna

"Esta sonrisa me va a durar muchos días; este recuerdo es inolvidable. Sonrisa de oreja a oreja", asegura Kike Hermoso tras su debut con el Betis. Casi inmejorable porque ha sido con victoria y gol. Y ya piensa en la próxima: "Voy a seguir trabajando y estar dispuesto por si el míster me quiere dar otra oportunidad. Ha sido algo inimaginable, un sueño hecho realidad, la palabra es feliz".

Se acuerda de lo que ha pasado para llegar hasta aquí y del apoyo de su familia: "El camino a primera ha sido duro, momentos con mi familia, buenos y malos paro gracias a Dios ha llegado la oportunidad. Mi familia ha venido en coche desde Madrid a apoyarme. La camiseta se quedará en casa para que la disfrute toda la familia"

Y destaca el apoyo que le han dado todos sus compañeros: "Solo tengo palabras de agradecimiento con los compañeros por cómo me han acogido. He crecido viéndoles jugar. Han sido mis ídolos y es alucinante y todos te dan ese respeto y ganas de aprender. Me han vacilado un poco pero con cariño, es una pasada como me cuidan"