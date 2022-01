Juanmi Jiménez, jugador del Betis: "Durante el periodo de lesión no pude demostrar lo que tengo, pero estaba convencido que era mucho"

Juanmi Jiménez, jugador del Betis, se ha convertido en el futbolista nacional que más goles ha anotado en LaLiga, convirtiéndose en una auténtica estrella. Hablamos con él y nos apunta que "ha venido con mucha ilusión y ganas de seguir creciendo", aunque llegó "para ayudar al club a conseguir cosas importantes".

Uno de sus grandes polémicas fue su lesión de año y medio, que lo retiró temporalmente del fútbol. Para él, es un momento triste: "Hubo altibajos, cuando parecía que arrancaba al final frenaba. Salía y entraba".

"En este periodo no he tenido forma de demostrar lo que tengo. No percibía que no podía, pero estaba convencido de que podía dar mucho", añade.

Durante este tiempo en el Betis, reconoce que tiene una muy buena relación con sus compañeros de vestuario: "Se ha creado un buen ambiente y eso se refleja en el campo. Hay una competencia sana porque queremos el bien común". "Joaquín es una leyenda, un jugador que le ha dado muchas cosas al fútbol y del que podemos disfrutar día a día. Es el tío más divertido del vestuario con diferencia"

Jiménez se pronuncia sobre los logros a los que el club aspira y afirma que pueden disfrutar de un gran año, pero "tienen que tener la cabeza fría".

Además, añade que "ojalá" pudiera estar en la Selección española: "Es una ambición".