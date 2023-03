Joselu: "Si pita el penalti o entra el cabezazo al larguero el partido se hubiese visto de otra manera"

Joselu Mato ha sido uno de los protagonistas de los últimos días en el seno de la selección española en la primera convocatoria de Luis De la Fuente al frente de la absoluta. El delantero del Espanyol, que debutaba con 'La Roja', consiguió marcar un doblete en apenas tres minutos en la victoria ante Noruega y fue titular en la derrota ante Escocia.

Joselu asegura que "no esperaba ser titular" ante Escocia porque, aunque venía de hacer dos goles, tenía compañeros con mucha más experiencia a nivel internacional. "Creo que estuve a la altura, pero no tuvimos la suerte que tuvimos el otro día", ha explicado en 'Radioestadio Noche'.

El delantero del Espanyol se ha mostrado optimista a pesar del resultado en Hampden Park y de las sensaciones que dejó el equipo en La Rosaleda ante Noruega. "Creo que hemos hecho muchas cosas bien, todo el mundo tiene derecho a fallar y tener un mal día", cuenta. "Si pita el penalti o entra el cabezazo al larguero el partido se hubiese visto de otra manera", sentencia.

Sobre el partido ante Escocia, Joselu se ha quejado de un penalti cometido sobre él mismo que el colegiado no señaló. "Me hacen un penalti bastante claro que hubiese sido el 1-1 y el partido hubiese cambiado completamente. Me parece penalti clarísimo".

"Hemos hecho muchas cosas bien para los pocos días que hemos entrenado. Quedan seis partidos más y tenemos que estar unidos para preparar los siguientes", ha explicado Joselu sobre cómo afronta España el resto de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa.