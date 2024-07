José Luis Mendilibar: "Me dolió la salida del Sevilla, fue muy duro"

Si hay un entrenador que se ha ganado en los últimos años el papel de 'salvador', ese es José Luis Mendilibar. Tras sacar al Sevilla de una situación complicada, este año se enfrentó a su primer reto en el extranjero y volvió a hacer historia pero esta vez con el Olimpiacos. Este lunes se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos su experiencia: "Parece que cuando llegas a los 60 te tienes que jubilar pero a mí me ha llegado la hora de seguir y ganar cosas que no había ganado hasta ahora".

"Pasamos de pensar que estábamos fuera a creer que podíamos ganar a cualquiera", asegura. Cuando llegó Mendilibar al club griego soñaba con hacer algo grande pero nunca imaginó que llevaría al club a su primera final europea tras ganar el duelo de banquillos a Unay Emery y su Aston Villa, uno de los grandes favoritos en la Conference League.

En la final, el equipo de José Luis luchó frente a la histórica Fiorentina marcando el gol del triunfo en el minuto 118, un gol que valdría para el primer título internacional de Olimpiacos. Todo esto tras una salida polémica del Sevilla, una decisión con la que no todos los sevillistas estaban de acuerdo.

Mendilibar llegó en marzo de 2023 al Sevilla con el objetivo de salvar al equipo: "Hicimos muy buen trabajo. Lo primero era sacar al Sevilla de donde estaba". No solo lo consiguió, sino que el Sevilla acabó la temporada alzando su séptima Europa League frente a la Roma de Mourinho.

A pesar de los éxitos y la ilusión del sevillismo, la temporada empezó y José Luis fue echado del club de una forma muy discutible: "Después lo que pasó es que Sevilla es un equipo que en los últimos 20 años ha estado arriba. El año pasado ya hubo tres cambios de entrenador y había prisa por volver a estar bien (...) Nosotros no empezamos bien la temporada y ahí llegó la despedida".

El próximo 19 de julio en Netflix verá la luz "LALIGA: Más allá del gol", una serie documental de LaLiga centrada en la temporada 23-24 que dejará grandes momentos deportivos, pero también otras imágenes nunca antes vistas como una discusión entre Mendilibar, Víctor Orta, Pepe Castro y Del Nido Carrasco: "Me dolió la salida del Sevilla porque pensaba que podíamos hacer cosas buenas. Tenía esperanzas de hacer cosas y fue muy duro".

Mendilibar ha analizado también la actualidad y el papel de la Selección Española en la Eurocopa: "España hasta ahora es la selección que mejor fútbol ha hecho". Y es que fue entrenador de uno de los nombres de esta selección, Marc Cucurella: "Yo le veía un grandísimo futbolista sin destacar en casi nada. No es el más fuerte, no es el más rápido, no es el mejor técnicamente, pero sí es el más espabilado y el que antes ve las cosas. Se anticipa a todo".