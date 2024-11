Jorge Martín: "Llevo soñando con ser campeón de MotoGP desde que era pequeño"

El Mundial de motociclismo se queda en España, el madrileño Jorge Martín se ha convertido en campeón del Mundial de Moto GP por primera vez en su carrera y se convierte en el quinto español que se sube al trono de la categoría reina que conforman Àlex Crivillé, Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Joan Mir.

El campeón del mundo se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras conseguir su tan ansiado título: "No me ha dado tiempo a nada, estoy con prisas y celebrando. He disfrutado mucho la carrera, ha sido tensa pero yo iba a mi ritmo". "Me he estado preparando para esto toda la vida. Llevo soñando con ser campeón de MotoGP desde que era pequeño", afirma.

El Circuit Barcelona-Catalunya ha sido el escenario en el que se ha culminado el sueño de Jorge y en el "Gran Premio de la Solidaridad" que quedará siempre grabado en su memoria de una manera muy especial: "Me hubiese encantado que fuera en Valencia pero espero que ya que hemos corrido haya sido por una buena causa y hayamos ayudado a todos los afectados por la DANA".

En esta última carrera habían 25 puntos en juego y 19 de diferencias con un Bagnaia que ha conseguido subirse al podio con el primer puesto 11 veces en este campeonato frente a las tres carreras ganadas por Martín: "Me valía con quedar noveno pero yo no se hacer eso, yo salgo a tope y doy mi mejor versión. La concentración y los nervios se trabajan, era el examen final y solo había que llegar bien estudiado".

"La celebración en el box ha sido increíble, no quería que terminara ese momento. He cambiado la mentalidad, he disfrutado más del proceso y no estaba tan obsesionado como el año pasado", concluye.