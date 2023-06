Jordi Alba: "Nadie me ha forzado a tomar esta decisión, me voy sin rencor"

Han sido 11 años en el primer equipo del Barcelona, con 18 títulos y siendo una parte fundamental. Muy querido en el vestuario y temperamental, pero que en las distancias cortas cambia por completo como el mismo reconoce. Jordi Alba atiende a Radioestadio noche y lo primero que asegura es que lleva entrenando dos días con el filial para llegar bien a la convocatoria de la Selección.

"Creo que es lo mejor, por mí, pensando en el club. Yo me quería quedar, era real, dónde mejor que aquí. Me senté con mi familia, valoramos todo y al final creo que siendo honesto hemos tomado la decisión correcta. Pero me voy muy feliz y muy contento", explica Jordi Alba sobre los motivos de su salida. Ha hablado muchas veces con Laporta: "Siempre he tenido su apoyo y el de Xavi para tomar la decisión que quisiera. Nadie me ha forzado a tomar esta decisión. Yo también sabía la situación que tenía en cuestión de minutos, nadie me lo tenía que decir".

El pasado verano se le relacionó con el Inter de Milan pero es algo a lo que no dio mucho crédito: "Cuando hay algo que no me gusta lo digo. A mí nadie me dijo que me tenía que ir. Lo vi en los medios y estaba tranquilo. El presi no dijo nombres pero cuando llevas mucho tiempo escuchando que el problema eran los mismos jugadores quizá se relaciona con eso. El presi sabe lo que he ayudado económicamente a este club".

A Jordi, Busquets y Piqué se les señaló por sus altas nóminas. Ahora no están ninguno de los tres: "Sentimos el club como nadie y hemos dado todo. Ojalá se solucione ahora el problema pero no creo que hayamos sido nosotros".

A Xavi le ha conocido como compañero y luego como entrenador: "Con el Xavi compañero he vivido muchos momentos divertidos. Pero la relación es la misma y sé separar lo deportivo y valoro lo que me quiere y me voy sin rencores porque me ha ayudado mucho y ha tomado decisiones porque cree que es lo mejor para el club. Cuando hablo con Xavi yo ya tenía la decisión tomada. Me daba igual lo que me dijeran porque yo ya sabía lo que tenía en el club".

Esta temporada se ha alabado su actitud pese a disfrutar de muchos menos minutos que años anteriores: "Me he conocido mejor. Se valora más ahora porque no he jugado. Siempre me ha gustado ayudar a todo el mundo, a los fichajes, pero este rol no lo había tenido antes". Y respecto a su futuro, nada cerrado: "Ahora mismo no me veo jugando contra el Barça. Pero cuando tenga los propuestas ya veremos. Quiero ver todas las opciones posibles en Europa y fuera y mirar no solo por mí, también por mi familia".

Ahora le toca ser capitán de la Selección, con un Luis de la Fuente discutido: "Lleva dos partidos solo. Creo que se habla más fuera que lo que piensa la Federación. Hay que darle tiempo y creo que lo va a hacer bien".