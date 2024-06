Jordan Díaz: "No soy consciente de lo que he hecho"

Jordan Díaz ha participado este martes por primera vez en una competición internacional con España, y lo ha hecho colgándose la medalla de oro en el europeo y consiguiendo récord nacional en triple salto con una marca de 18,18 metros.

El protagonista del día se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar la victoria: "Es un debut soñado. Parecía bastante complicado (...) Esta competición que me ha llevado al límite". Lo que le ha resultado en el tercer mejor salto de la historia superando la difícil barrera de los 18 metros: "No imaginaba saltar tanto (...) Es una marca seria".

El atleta era uno de los principales favoritos para colgarse la medalla en esta competición: "He sentido un poco de presión y más con todo lo que se ha formado en las redes sociales (...) Tenía que luchar y dar lo mejor de mí". Ya son dos oros los que suman nuestros atletas en la prueba de triple salto y es que Ana Peleteiro y Jordan Díaz han conquistado esta modalidad.

"Cuando he saltado he sentido algo inexplicable (...) He tomado la decisión correcta de venir a España", asegura. Y en el horizonte los Juegos Olímpicos en los que Díaz ya se enfoca: "Vamos a soñar con París, soñar no cuesta nada...".