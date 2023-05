Joan Collet: "Lecciones las justas que aquí se ha abierto los aspersores para que el Inter no celebrara el pase a final de Champions"

Decenas de aficionados saltaron al terreno de juego al final del encuentro y lanzaron objetos mientras los futbolistas azulgranas celebraban el título en el centro del campo y provocaron la intervención de los Mossos d'Esquadra, que protegieron el túnel de vestuarios. Los jugadores del Barcelona interrumpieron su celebración y corrieron hacia el interior del estadio.

El ex presidente del Espanyol, Joan Collet, ha asegurado que en su opinión fue una provocación pero aclara que "no hay que justificar la invasión ni la violencia. Hubo una minoría que se acercó mucho. No se puede justificar y es una mala imagen para el club. Es verdad que había 25 que llegaron a enfrentarse a la policía pero fueron una minoría"

"Sí, pienso que fue una provocación. Muchas veces puedes hacer una provocación y que no sea premeditada. Se excedieron en las celebraciones. Los jugadores del Espanyol se quedaron a aplaudir y hay un momento que por la simbología, porque estamos a punto de bajar a segunda... No he dicho nada que no haya dicho Xavi. Si lo dice Xavi, amén. Si lo digo yo parece que estoy justificando la invasión. Había un pacto no escrito de que sería una celebración corta y al vestuario y todo eso no pasó. Fallaron a la palabra y el corro sobraba", añade.

Insiste en que aunque no estuviera pensado así, fue provocación: "Digo que no fue premeditada pero fue una provocación. Y lecciones las justas que aquí se han abierto los aspersores para que el Inter no celebrara el pase a la final de Champions. La celebración se alargó y no debió ser así".

En cuanto a si cree que habrá sanción, no tiene duda: "Somos el Espanyol y con nosotros se van a atrever. Por eso creo que algo nos va a caer".