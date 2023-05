Jagoba Arrasate: "Quería corresponder tanto cariño con la Copa y por eso me entró la llorera"

Osasuna no pudo conquistar su primera Copa del Rey pero pese a la derrota, todos los rojillos marcharon orgullosos de lo que había hecho su equipo y valorando lo que supone haber jugado la final y hecho un torneo como el que han hecho. Así lo confiesa el entrenador Jagoba Arrasate en Radioestadio noche: "El orgullo se está imponiendo a la tristeza que tenemos. Ha sido una soRpresa ver a tanta gente en la plaza y estoy muy agradecido".

"Sí me han enviado imágenes pero del partido no he visto nada. Sí he visto esa imagen de equipo con toda la gente detrás, es muy bonita. Ha sido un fin de semana muy intenso en cuanto a emociones. Cuando terminó el partido recibí más cariño del que merezco, les quería corresponder con la copa y ahí me entró la llorera", añade.

Reconoce que durante el partido no pudo disfrutar por eso se queda con todos los momentos previos: "El mejor momento fue la llegada al campo. Luego en el partido no da tiempo. Casi estaba más tranquilo con el 1-0 porque lo veía muy difícil que cuando empatamos".

"Es muy difícil marcar a Vinicius que en el 1 contra 1 es el mejor jugador del mundo. Esa banda derecha fue de menos a más", comenta sobre el brasileño que volvió a estar en el punto de mira por sus gestos: "No me fijé, algo me dijeron en el descanso y al final pero yo no me di cuenta".

"Estamos orgullosos del partido que hicimos. La pena es mayor pero queríamos trasladar todo lo que hemos hecho en la Copa. Queríamos poner alto el listón y desde aquí darle la enhorabuena al Real Madrid", dice el técnico que no se fiaba de la mala imagen de los blancos en los últimos encuentros: "Sabíamos que en la final se iban a conectar. Son muy fiables en este tipo de partidos y sacan su mejor versión. No nos fiábamos de la imagen en Liga".

Y se deshace en elogios con Carlo Ancelotti: "Se portó muy bien conmigo. Le dije que era un honor jugar mi primera final contra él. Sé que se alegró de la victoria pero también le dolió un poco por Osasuna".