Irene Paredes: "Ya tenemos ganas de que empiecen los Juegos Olímpicos"

Irene Paredes nos cuenta que antes de los grandes campeonatos ellas están tranquilas. "Intentamos mantener la tranquilidad, quitarnos un poco el foco que nos que nos metéis un poco los periodistas. Simplemente estamos disfrutando del día a día, trabajando bien, que eso nos va a ayudar a rendir mejor allí y con ganas de viajar" ha afirmado.

Campeonas del Mundo

"Nosotras sabemos la dificultad que tiene todo esto, la dificultad que tiene nuestro grupo, pero el que lo que hayas hecho hasta ahora no te sirve de nada. El que tú te presentas a un partido siendo campeona del mundo por ser campeona del mundo, no no vas a hacer nada" afirma.

Sabemos que hay que hacer las cosas muy bien y estamos centradas en eso

"Lo que estamos intentando ahora es prepararnos de la mejor manera con los máximos recursos para poder ir adaptándonos a cada partido" ha sentenciado.