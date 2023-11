Iraola, sobre el Athletic: "Si se da pues se dará pero ahora voy a intentar hacer mi camino"

Andoni Iraola nos cuenta por qué se decidió por ir al Bournemouth: "Por lo menos lo podíamos colocar en el mapa, no? Evidentemente no controlabas toda la plantilla, no sabías muchas cosas, pero teníamos un poco la referencia de que era un sitio dentro de lo que es Inglaterra, donde la gente va de vacaciones, el clima no es tan duro como en otros sitios. Y la verdad es que la experiencia aquí es positiva en ese sentido a nivel familiar, a nivel personal, el clima, ahora ya sí que empieza a hacer frío, pero hasta ahora nos ha respetado bastante y no nos quejamos".

El inicio fue complicado con muchas derrotas: "Al final es una competición que que no te perdonan los errores, que si no estás bien te lo hacen pagar. Y bueno, pues ahora hemos enlazado una racha mejor de juego y también de resultados y confiamos en poder darle continuidad para alejarnos un poco de esos puestos de descenso que al final son los que más te preocupan". Tanto que ha llegado a temer por su puesto: "En algún momento no, en muchos momentos estás preocupado. Al final, cuando no ganas partidos eres consciente de que al final aquí estamos para personas exigen resultados, como es normal. Y sí, es verdad que no me puedo quejar porque el club de alguna forma era consciente que nos iba a costar empezar".

"Ahí hemos seguido confiando, las cosas han ido mejorando y bueno, confiamos que le podamos dar continuidad porque sabemos que a lo largo de la temporada vamos a tener momentos mejores y también momentos de sufrir", añade.

Considera que su ciclo en el Rayo estaba terminado: "Estuvimos peleando hasta la última jornada ahí en Mallorca por entrar en Europa. No se pudo dar, pero sí que me quedé con la sensación de decir bueno, pues oye, hemos hecho tres años, que es un buen periplo".

"A mí la Premier siempre me había parecido atractiva como jugador. No la pude disfrutar. Y como entrenador cuando me surgió la opción para mí fue una decisión bastante sencilla", subraya. En cuanto a entrenadores que han moldeado su figura dice que "quizá el que más me ha marcado, porque lo tuve mucho tiempo al inicio, es Ernesto Valverde. He tenido buenísimos, todo el mundo me pregunta por Marcelo Bielsa. Dos años fenomenales, pero Mendilibar, Caparrós, incluso lo poco que pude disfrutar del Bosque en la Selección, he tenido al final de mi carrera a Patrick Vieira".

Y en el horizonte, entrenar algún día al Athletic: "Si se da pues se dará, pero nadie sabe lo que va a pasar en el futuro y yo por ahora por lo menos voy a intentar hacer mi camino lo mejor posible".