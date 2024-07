Iker Casillas: "No pensaba que España fuera a llegar a la final de la Eurocopa"

Doce años han pasado desde que la selección española disputó su última gran final. Fue la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania y entonces el capitán era Iker Casillas. El ex portero del Real Madrid ha pasado este sábado por los micrófonos de 'Radioestadio Noche', donde ha recordado aquella etapa dorada del fútbol español.

"Es muy difícil que vuelva a pasar lo que pasó en nuestros años. Esta España no se puede comparar con nuestra selección porque fue irrepetible", explica un Casillas que reconoce que el título más importante fue la Eurocopa de 2008 y el más difícil la de 2012. "Si no hubiésemos ganado en los cuartos de final de 2008 ante Italia todo lo demás no habría llegado".

El ex portero ha deseado la mejor de las suertes a la selección, aunque cuenta que "no pensaba que España fuera a llegar a la final" y que por eso no podrá estar en Berlín este domingo. "Estos chicos se merecen ganar la Eurocopa".

También se ha deshecho en elogios hacia Lamine Yamal, la joven perla del torneo que está maravillando al mundo del fútbol. "Dependerá de él a dónde quiera llegar y lo que quiera ser. Tiene las capacidades y cualidades para poder ser un grandísimo jugador".