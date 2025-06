Fernando Vega, ganador del Open de Irlanda de Golf Adaptado: "El deporte me quita el dolor de la cabeza"

El 22 de enero de 2022 la vida de Fernando cambió para siempre. Un accidente mientras esquiaba en Baqueira Beret le llevó a una nueva realidad en la que tendría que vivir en una silla de ruedas debido a una lesión medular. Desde entonces hace rehabilitación y lucha cada día por mejorar su vida.

Todo este proceso lo muestra en su Instagram, una medida que tomó nada más sufrir el accidente como una forma de aliviar a sus familiares y que estuvieran informados: "Estaba en la UCI y tenía el deseo de mostrarle a mi gente que estaba bien. Cada día hacía un vídeo diario contando como estaba. Al final fue creciendo viralmente". Ahora también cuenta todo en su libro autobiográfico, 'Si la vida te da limones, pide tequila'.

Tras esta charla, Fernando nos ha mostrado ser un ejemplo de superación con una gran vitalidad y positivismo, algo que contrasta con su situación y lo que le ha tocado vivir: "Yo no le voy a dar pena a nadie por mi situación, doy una versión animada de mí. Desde el momento en el que tuve el accidente yo noté que me había roto la espalda, que era parapléjico. Tuve unos segundos muy malos, de una tristeza enorme pero desde ese momento cuando vinieron los pisteros que me rescataron yo ya estaba haciendo bromas".

El 'influencer del optimismo' le llaman y con mucha razón, asegura que en estos años ha aprendido mucho debido a la situación: "Este apodo define muy bien lo que la gente me dice que le proyecto. Soy todavía más optimista y maduro, mucho más crítico, pausado y tranquilo. He aprendido a inhibir todo aquello que no me aporta valor y rodearme de lo mejor de la gente porque la gente es buena".

"Es un cambio brutal, sobre todo en la movilidad y en el dolor que tengo desde que me pasó. Pero soy una persona muy optimista y creo que esto ha venido para traerme cosas muy interesantes en la vida", explica. Un gran amante del deporte que se ha reinventado y ahora consigue éxitos ya que se ha proclamado campeón del Open de Irlanda de Golf Adaptado.

"Como soy tan competitivo me he propuesto ser el mejor jugador de silla en el mundo y no voy mal. He ganado al tercer mejor jugador del mundo. El deporte me quita 6 horas el dolor de la cabeza. Me subo en la silla, me voy al campo de golf y conecto con la naturaleza", concluye.