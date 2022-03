El español que puede guiar a Islas Salomon al Mundial de Catar

Nueva Zelanda e Islas Salomón disputarán la final de la tercera fase de la ronda de clasificación de Australia-Oceanía. El seleccionador del conjunto insular es Felipe Vega-Arango, hijo del que fuera presidente del Sporting de Gijón. Nos habla del país, cómo es y cómo les ha afectado la pandemia: "No hubo ningún caso de Covid hasta hace unos meses. Es un país que se preocupa de otras necesidades, como el hambre. El fútbol es el deporte rey y tienen más pasión que en España. Es un país subdesarrollado. Vivo en la capital, la federación me ha dado una casa buena y vivo bien".

Además de seleccionador es coordinador del departamento de alto rendimiento que le ocupa mucho tiempo. "Me llamaron para desarrollar el fútbol en todos los ámbitos, es un no parar. Trabajo todos los días, quizá demasiado. Pero bueno así no me aburro". Nos cuenta que elige a su equipo entre unos 150-200 jugadores pero hay excepciones: "A algún jugador le gusta fumar y beber y hay que mirar la profesionalidad. Ninguno es profesional del fútbol son todos amateurs, es una situación complicada pero hay que adaptarse".

A los jugadores les pagan 1500 euros por el stage de clasificación, asegura el técnico que esa cantidad en Islas Salomón "es una pasta" y si ganan el stage habrá otros mil. "Nueva Zelanda tiene jugadores profesionales muy buenos, en Premier, Italia, Dinamarca, pero en 90 minutos jugando rápido igual se les puede meter mano". Cree que de sus jugadores alguno sí que podría tener hueco en el fútbol profesional y tras la fase de clasificación varios han recibido propuestas para hacer pruebas con equipos de primera división de Australia.