Tertulia: ¿Quién es el líder de la Selección?

La selección española ha preparado el partido amistoso que le enfrentará a Islandia en el Estadio de Riazor a algo más de 24 horas para esa cita en la que hará rotaciones, según anunció su entrenador, Luis Enrique Martínez, respecto al once que empleó el sábado ante Albania (2-1) en Barcelona. El seleccionador trabajó con los 22 jugadores convocados, entre ellos el portero Arnau Tenas, que fue citado por la baja de Robert Sánchez y que no tendrá minutos en Riazor.

Hablamos en la tertulia sobre la figura de Pedri y su capacidad de liderazgo. "Tiene un perfil muy introvertido y su familia le protege", asegura Alfredo Martínez. Látigo Serrano señala que tendrá que convivir con esas comparaciones con grandes jugadores y con que todos los focos le apunten.

'Pedri', se quitó responsabilidad en la selección nacional y, en la víspera del partido con Islandia en Riazor, aseguró que el colectivo está por encima de lo individual y que no se ve como "líder". "No me veo como líder de nada. El grupo depende de que estemos todos unidos y rememos en la misma dirección", opinó.

El jugador del Barcelona se mostró "consciente" del peso que tiene en la selección actualmente, pero precisó que lo lleva con tranquilidad. "Me lo quito de encima. Es más importante el equipo que un jugador. Pero se nota en la selección y en el equipo", advirtió