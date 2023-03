Enrique Martín Monreal: "Osasuna tiene la ventaja de que la responsabilidad la lleva el Athletic"

El Sadar abre este miércoles una eliminatoria histórica, un enfrentamiento de mucha rivalidad entre el CA Osasuna y el Athletic Club, dos clásicos, que se da por primera vez en unas semifinales de la Copa del Rey y que se cerrará dentro de un mes, el 4 de abril, en San Mamés.

Aunque 'leones' y 'rojillos' sí se han medido a otras alturas de la competición, tres veces y siempre con clasificación bilbaína para la siguiente ronda. El Osasuna recibe al Athletic de Bilbao en una ida de semifinales de una Copa del Rey que se ha convertido en la principal ilusión de un grupo de futbolistas que contarán con el apoyo de su afición en una noche histórica.

"Osasuna es un equipo muy competitivo; aunque el favorito pueda ser el Athletic, Osasuna puede sacar esta eliminatoria adelante. Entiendo que el Athletic pueda estar preocupado", señala Enrique Martín Monreal.

El técnico considera que un partido así, no tiene nada que ver con los precedentes entre los dos equipos: "El partido no tiene nada que ver con lo que se ha jugado en Liga. Osasuna tiene un plus bastante más fuerte que lo que tiene en Liga. La gente va a tener mucha más fuerza. El Athletic sabe que Osasuna va a ser un equipo difícil. Para mí lo más importante era jugar el primer partido en casa. Osasuna tiene la ventaja de que la responsabilidad la lleva el Athletic"

Un día complicado tras el fallecimiento de Pelayo Novo. Se da la circunstancia de que Enrique era su entrenador en 2018 cuando el ex futbolista se precipitó desde una ventana: "La noticia de la muerte de Pelayo...es un momento complicado, de muchos recuerdos, muchas conversaciones, era muy muy buena gente".