Diego López: "Quería continuar aquí pero ahora toca seguir adelante"

Su despedida del Espanyol: "Muy feliz de poder despedirme bien de este club, poder agradecer todo lo que he vivido y lo que he sentido y al final ya han pasado unos días de la triste noticia de saber que no iba a continuar el año que viene aquí y uno ya ha ido asimilando y ha ido enfocando un poco más hacia el lado sentimental, recordando todo lo bueno que me ha ocurrido en este club".

¿Le hubiera gustado seguir de perico? "A mí me hubiese gustado continuar, ese es el resumen. Valoro todo lo que he conseguido en estos seis años, todo lo que he aprendido, todos los buenos momentos que dejo en este club, en esta ciudad… Al final uno tiene que seguir adelante, tiene que ser siempre optimista y en eso estamos. Son etapas que se van quemando, muy orgulloso de haber pertenecido a este club, de haber defendido 213 partidos esta camiseta y de haberlo dado todo y dejado todo día a día. Al final es lo que he hecho siempre y por eso uno cuando da todo no puede recriminarse nada a nivel personal".

"Sinceramente creía que podía continuar, quizás el porcentaje era a favor. Pero bueno, sabía que en esto del futbol todo puede ocurrir, tienes esa incertidumbre de saber qué va a pasar".

Sobre las reuniones que tuvo, cuando se enteró de que no le iban a renovar: "Entras con esperanza y sales echo polvo. Pero bueno es así, hay que reponerse, hay que pensar que todavía hay oportunidades en el futuro y sino cerraré mi etapa profesional de la mejor manera posible".

Sobre si aceptaría ese rol de ser suplente: "Soy muy competitivo, siempre quiero jugar, me considero una persona sensible también con las decisiones de los demás e intento respetarlas al máximo. Por eso que para mí eso no hubiese sido un problema obviamente".

"Al final tienes que estar ilusionado y tienes que ir a un club dónde sientas que puedas ayudar y te pueda aportar. Yo no quiero continuar a cualquier precio. Yo me siento muy bien, confío en que todavía puedo estar algún más al máximo nivel, pero, obviamente, yo no soy quién de ir llamando a las puertas, al final los clubes son los que me tendrán que llamar si lo ven conveniente. Yo lo único que puedo decir es que como tenía intención de seguir aquí, tengo la intención de seguir en otros clubes".

"No he querido hablar de nada, ni me han llamado. La verdad que llevo unos días muy locos con el teléfono después de que haya salido la noticia. Quería cerrar mi etapa aquí, quería que llegase este día para cerrar definitivamente mi relación con el Espanyol".

Futuro como entrenador o director deportivo: "Hace años que intento prepararme para lo que pueda venir después, pero realmente tampoco al 100% porque ser jugador quita mucho tiempo, aunque parezca mentira. Al final uno quiere ser 24 horas jugador de fútbol y hay que estar centrados en lo que es la profesión y no distraerse, así lo veo yo, aunque hay tiempo para todo, obviamente. A partir del día que no tenga equipo y quiera poner punto y final a mi carrera, llegará el momento de centrarme al 100% en lo que va a ser mi futuro".

Sobre aguantar las lágrimas en su presentación: "Soy bastante frío en ese sentido. Uno también lo lleva por dentro y es normal a pesar de que intentas contenerte. Al final, tienes delante a tu familia que ves que lo están pasando mal y son muchos sentimientos que tienes dentro y no me da vergüenza avergonzarme, ni mucho menos. He llorado y seguiré llorando, soy sensible cuando toca, asique hoy era un día para abrir mi corazón y para que la gente vea que es un sentimiento que he llevado dentro durante eso 6 años que llevo y que irá conmigo para siempre".

Cómo lo llevó la familia: "Es lo más duro. La llamada a mi mujer después de que me dieran la noticia pues es muy dura y para las niñas también. A parte de lo que han mamado en casa durante 6 años, personalmente para ellas están en un colegio que están muy contentas y tienen sus amistades. Son seis años de su vida y para ellas es muy complicado separarse de una ciudad, como Barcelona, dónde nos han tratado bien y hemos sido tan felices, pero han sido super maduras y mayores para entender que es otra etapa en otra ciudad y que vamos a ser súper felices y que juntos siempre será mucho mejor".