Diego Capel, sobre el adiós de Jesús Navas: "Pensaba que se iba a retirar en el Sevilla, era una de sus ilusiones"

Jesús Navas se ha despedido este jueves del Sevilla tras 17 temporadas en el club en las que se ha convertido en el futbolista con más partidos y más títulos en la historia de la entidad hispalense.

El lateral derecho de Los Palacios ha disputado 688 partidos con el Sevilla y ha conseguido ocho títulos: cuatro Europa Leagues, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y otra Supercopa de España.

Este jueves ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche uno de sus compañeros más importantes de aquella primera época dorada de la historia del Sevilla: Diego Capel. "Es muy triste, pensaba que Jesús se iba a retirar en el Sevilla, era una de sus ilusiones", ha explicado.

"Creo que se merece una despedida mejor", ha dicho un Capel que reconoce en su ex compañero y amigo a una leyenda del Sevilla. "Seguramente esté sufriendo, no lo está pasando nada bien. Su ilusión era poder retirararse en su casa. Siento que no le han dejado".