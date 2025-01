David Raya, sobre el debate en la portería de la selección española: "He intentado ponérselo difícil al míster"

El Girona recibe este miércoles la visita del Arsenal, en el que será su último partido de esta primera edición de la Champions League que ha disputado. A pesar de no haber obtenido los resultados esperados, tendrá la oportunidad de terminar con un buen sabor de boca pero enfrente tendrá a un futbolista español que les pondrá las cosas difíciles, David Raya.

El portero titular del Arsenal llega en un momento de dulce y con la motivación de conseguir tres puntos que les hagan pasar a la próxima ronda sin necesidad de jugar la repesca. 16 puntos y tercer puesto en la Champions, un campeonato de sobresaliente que quiere culminar en su casa, en España: "Personalmente me encuentro muy bien, mejor que el año pasado. El año pasado fue muy bueno personalmente, pero creo que este incluso mejor. Estoy muy contento por todas la oportunidades que estoy teniendo".

El Arsenal está realizando una gran temporada que les hace ocupar el segundo puesto de la Premier a 6 puntos del líder, el Liverpool: "No hay que pensar en el futuro, hay que ir día a día y partido a partido. Veremos a ver que pasa más adelante". Al frente del proyecto está el español, Mikel Arteta, del que David solo tiene elogios: "En distancias cortas es una persona muy buena, agradable, abierta, sabe muy bien manejar las situaciones".

"Mi carrera es algo atípica. El Arsenal es distinto por las demandas que tiene día a día, no te puedes relajar ni un segundo. Hay muchos partidos de por medio y muchos entrenamientos, cada tres días estás compitiendo. Al ser un club tan grande te exige el 100% todos los días. Es una situación nueva para mí porque vengo de clubes más pequeñitos", explica.

En el equipo inglés le acompaña desde esta temporada Mikel Merino, con el que ya compartió vestuario en la Eurocopa: "En verano hablé con él y le ayudé porque había rumores de que vendría al Arsenal. Tuvo mala suerte de lesionarse nada más empezar. Como persona y jugador es un fenómeno". "Durante la Europa intenté llevarlo a mi terreno, se le veía muy decidido a que quería venir aquí a probar nuevas cosas. Está en un proceso de adaptación porque no es fácil adaptarse en un equipo así", afirma.

Raya se ha convertido en una pieza fundamental de la selección española: "El esfuerzo y las ganas que tengas de mejorar te van a llevar lejos con los objetivos que tengas en tu cabeza. Estoy en una situación en la que estoy porque me lo he ganado, nunca he tirado la toalla. He tenido momentos en los que me podría haber vuelto a mi casa".

Tras la lesión, la vuelta de Unai Simón está más cerca y se abre el debate de quien ocupará la portería nacional: "Ha sido una tragedia lo que le pasó a Unai, puso su salud a juego para poder ayudar a la selección en la Europa y poder ganarla. Ya se verá lo que pasa en marzo cuando vuelva. Yo he ayudado al equipo a que se clasifique a cuartos de la Nations League. He intentado ponérselo difícil al míster".

David Raya asegura que le hace muy feliz jugar en España y no cierra puertas a jugar en un futuro en LaLiga: "Es especial jugar en casa, en España. En un futuro ya se verá, nunca he querido cerrar puertas pero ahora mismo estoy muy feliz en el Arsenal y en la Premier".