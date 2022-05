Courtois, sobre la final y Mbappé: "Hemos llegado con este grupo y vamos a ganar; el que se lo pierde es él"

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa de la final de la Uefa Champions League. El belga se ha mostrado tranquilo en una semana convulsa en el seno del conjunto blanco por el no fichaje de Mbappé y la previa del partido ante el Liverpool. "Haber ganado la Liga hace tiempo nos hace ir más tranquilos. Hemos entrenado físicamente muy bien y hemos podido descansar un poco para llegar perfectos a la final", ha declarado.

Los últimos días han estado marcados más por el no fichaje de Mbappé que por la previa de la final. Courtois ha dejado clara su postura sobre la decisión de la estrella francesa, recién renovado hasta 2025 con el PSG. "Estamos aquí con el grupo que estamos, hemos llegado a una final y vamos a ganarla; el que se lo pierde es él", ha declarado.

Será la segunda final de Champions para el guardameta, que fue protagonista en la de 2014 en Lisboa que ganó el Real Madrid. Courtois defendía entonces la portería del Atlético. "Perdí una y no quiero perder otra. Tengo que mantener la portería a cero y ganar este partido". La de Lisboa, reconoce, fue una de las noches más difíciles de su carrera deportiva. "Hay muchos más momentos bonitos y estoy seguro de que el sábado puedo darle la vuelta a todo y ganar", declara el portero.

La soledad del portero en las remontadas

Esta edición de la Champions ha estado marcada, sin lugar a dudas, por las remontadas del Real Madrid en las tres eliminatorias en el camino a la final. Courtois ha sido clave con sus paradas en todas ellas, pero todas las ha vivido desde la soledad de su portería.

"Sigo dándolo todo durante todo el partido. Contra el PSG paro dos o tres antes del 0-1 y después de meter el gol piensas que va a ser muy difícil remontar, pero sigues con la fe de poder ganar. Cuando empatamos y vi al Bernabéu animando a tope sabes que puedes ganar. El Chelsea, por ejemplo, fue un partido más difícil porque casi cada ocasión la estaban metiendo (...) y de repente aparece Luka Modric con su exterior y empatamos la eliminatoria y ganas", ha explicado.

Pero para el belga la más especial de las tres remontadas fue la del Manchester City. "Hay que destacar la fe del equipo para dar todo hasta el final. Cuando en el minuto 88 Ferland (Mendy) saca ese balón en la línea solo pasa cuando tienes fe de ganar y de que todavía todo es posible. Seguimos creyendo, el Bernabéu siguió creyendo y animando. Son momentos increíbles que hemos vivido este año".

Una década al máximo nivel

Tras diez años en la élite, el portero del Real Madrid se encuentra en el mejor momento de su carrera y es considerado para el gran público el mejor portero del mundo, aunque aún exista la sensación de que hay gente dentro del mundo del fútbol que no le valora.

"Quizás es porque muchas veces digo lo que pienso y he tomado decisiones deportivas que no caen bien a algunas personas o parte de la prensa. No solo aquí en España, si no en toda Europa", cuenta el portero mientras recuerda que no se le ha incluido entre los mejores del mundo. "Es algo personal. Puedes opinar que no soy el mejor, todo es posible. Pero que en ese momento no me metieran ahí solo porque a esa persona no le caigo bien pues bueno... Siempre he sabido luchar y estar mentalmente fuerte, lo que me ayudó a superar ese bache en la temporada 2018/19, que no estaba jugando como ahora".