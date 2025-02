Conmoción por la muerte del abuelo de un árbitro que lo defendió de una agresión: "Es la impotencia de lo inexplicable"

Este lunes se conocía la triste noticia del fallecimiento del abuelo de un árbitro que dirigía un partido de cadete femenino de balonmano. Durante la disputa del encuentro entre el Sanxenxo y el Rasoeiro del pasado 15 de diciembre de 2024, Andrés Rico, que asistió como espectador, intentó defender a su nieto de la conducta violenta de un espectador, padre de una de las jugadoras. El forcejeo entre el abuelo del árbitro y el espectador acabó con un empujón que ocasionó una caída con un golpe fatal en la cabeza.

Tras más de dos meses en coma y no poder superar las lesiones sufridas, Andrés Rico ha perdido la vida a sus 68 años. La Federación Galega de Balonmán ha mostrado a través de un comunicado el agradecimiento por parte de la familia a todo el personal del Hospital Álvaro Cunqueiro. También han condenado lo sucedido trasladando su "impotencia e indignación".

José Antonio Cacabelos, alcalde de O Grove y primo del fallecido, se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Es la impotencia de lo inexplicable. El por qué tuvo que suceder eso. Son cuestiones que no tienen explicación y que crean una sensación de impotencia". "Andrés disfrutaba ya de su jubilación y le gustaba ir a apoyar a sus nietos. Lo triste es que vayamos a disfrutar de un espectáculo deportivo de este nivel, cadete, y que acabe en una tragedia", asegura.

José Antonio no asistió al partido pero nos relata el testimonio de todos los presentes: "Nos comentan que desde el inicio del partido esta persona no dejaba de insultar al árbitro, un chico de 16 años y el abuelo le recriminó su actitud". "Este tipo de comportamientos se percibían cada vez más en el deporte base y desde la Federación me han trasladado que este agresor en concreto era reincidente y hace unos meses tuvo prohibido el acceso a algún pabellón de deporte", señala.

Han sido dos meses de sufrimiento para la familia que "tenía la esperanza de que evolucionara a mejor pero en enero ya estaba prácticamente en coma inducido". "Tenemos la necesidad de rebajar esta tensión y agresividad en estos partidos. Tenemos que ir a disfrutar del deporte y que sea un ejemplo de solidaridad, de equipo y de respeto al adversario", concluye.