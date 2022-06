Clemente: "Ha ganado Valverde y me alegro. Bielsa no es entrenador para el Athletic"

Javier Clemente resume la campaña electoral del Athletic, con lo único que le ha gustado. Que el resultado implique la llegada de Valverde al banquillo: "La campaña electoral la veo diferente que un socio. Me ha parecido horrible, solo quiero que me hablen de deporte, el resto no me interesa. Bielsa me parece negativo para el Athletic, no le critico como profesional. Un candidato decía que era un top5 internacional, pero no es un top5 vasco. Tenía claro que Bielsa no es entrenador para el Athletic en conceptos deportivos, no es la persona idónea. Y mucho menos si enseñaba su metodología a los niños de Lezama".

"A Ernesto de entrenador le ha ido bien, es tranquilo, no es efusivo como yo. Es de que las aguas se calmen. Le cesaron después del mejor partido del Barça. El Barcelona tenía un punto débil y perdió por eso, igual que en Roma. Su punto débil es también su propio ADN. Desde entonces el Barcelona ha estado de chapuza en chapuza", señala.

Su voto ha ido para Uriarte: "Yo he votado al que ha ganado, para mí ha ganado Valverde. En Bilbao en general me quieren y cuando hablo de fútbol a más de uno he convencido. Si he ayudado a que salga Ernesto me alegro". Confiesa que no le importaría nada volver al Athletic con algún cargo: "El año que sustituí a Mendilibar estaba cansado de viajar. En verano comunicaron que a Mendi le pasaban a primera y en Lezama no había ningún entrenador en primera pedí coger al Bilbao Athletic. Me dijeron que no y luego me llamaron para coger el primer equipo.

"No podemos aplicar la metodología de equipos extranjeros en cantera porque somos de una población reducida. Nuestro concepto de juego no puede pensar en qué hace el Ajax, el Bayern o el City, eso es veneno", reflexiona el ex técnico del Athletic.