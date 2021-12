La charla con Feliciano López: Su recuerdo a Manolo Santana

LEER MÁS El Rey visita la capilla ardiente de Manolo Santana

Feliciano López se emociona al recordar a Manolo Santana: "Santana era una persona valiente, muy positiva y siempre con una sonrisa, en todo momento; así le hemos de recordar".

"Santana se preocupaba por todos, tenía relación con todas las generaciones de tenistas y eso es difícil", comenta para describir a un tenista que marcó a una generación.

Entre sus virtudes se queda con una por encima del resto: "Lo que más me gustaba de él eran sus ganas de vivir". Y recuerda algo sabido por todos: "Santana era súper madridista, todas las mañanas decía ¡Hala Madrid!"

Y en cuanto a otros asuntos, da su opinión sobre el lo sucedido en el sorteo de la Champions: "No creo en manos negras pero no me parece justo lo que ha pasado; quizá se debería haber repetido a partir del error"