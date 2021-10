La charla con Feliciano López: "Si quieres que pierda la Selección por quién la entrena, el problema lo tienes tú"

"Jode mucho perder pero soy consciente de que mis objetivos no pueden ser los mismos de hace unos años", reflexiona tras caer en Indian Wells. Ahora desde Alicante nos comenta que pudo ver el partido de la Selección y hace una reflexión: "En España no somos tan patriotas como en otros países. No somos muy de estar unidos y apoyar a nuestra selección. Necesitamos que nos den razones muy importantes para apoyarles. Con Alonso cuando ganaba todos apoyando y después parece que nos olvidamos"

"Con esta selección la gente no se siente tan identificada como con otras. No hay jugadores tan carismáticos como los de generaciones anteriores pero tienen otras virtudes. Luis Enrique es un grandísimo entrenador y está demostrando que estos chicos creen en él", añade.

Y para retratar cómo somos los españoles con la Selección pone dos ejemplos: "Siento que hay gente muy culé que se apunta a la selección porque Luis Enrique fue muy importante allí. Igual que los que hay gente que no la apoya y quiere que pierda porque la entrena Luis Enrique, no lo entiendo. Esto demuestra como somos los españoles. Si quieres que pierda la Selección por quién la entrena, el problema lo tienes tú".

Además, nos cuenta cuáles son las normas más absurdas del fútbol al hilo de la del posible fuera de juego de Mbappé. Muchas relacionadas con la entrada de los fisios y los parones por lesión en el tenis.