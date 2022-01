La charla con Feliciano López: ¿Cómo es haber compartido época con Nadal, Djokovic y Federer"

LEER MÁS La lección de Rafa Nadal con solo 14 años que define su mentalidad

Feliciano López, del mismo año que Roger Federer, nos cuenta lo que ha supuesto para su generación coincidir con Nadal, Djokovic y Federer: "Es un honor y una put... haber coincido con Rafa, Novak y Federer en una misma época. Nos han hecho mejorar y hemos intentado acercarnos a su nivel. Son tan superiores y tan buenos que elevan el nivel de los demás. Pero también, estás en un gran torneo y llega un momento que tenías que jugar ante uno de los tres, sabes que eso te limita un poco. Se han repartido 61 Grand Slams en 15 años, ¿Qué le queda a los demás? Murray con tres, Wawrinka tres, Cilic con uno, Del Potro y poco más".

Feliciano reflexiona sobre lo que han supuesto, "cuando tenías suerte y no te tocaba ninguno de los tres, estaba Del Potro, David Ferrer, Murray... Es la realidad de los tenistas de los últimos 15 años". Le cuestionamos sobre si cambiaría su época por la que le va a tocar vivir a Alcaraz, "es difícil de valorar. Estoy muy orgulloso de lo que he podido hacer pero hemos estado muy limitados. Que David Ferrer, una máquina de jugar al tenis, no tenga un Grand Slam es increíble y que solo tenga un Masters1000 es más increíble".