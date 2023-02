Cesc Fábregas: "Pedri y Gavi podrían haber jugado en nuestra Selección"

Cesc Fábregas lleva unos meses en su nueva aventura en el Como de la segunda división italiana mientras se saca el carnet de entrenador y confiesa estar "más ocupado" que nunca en un proyecto que dice le "está gustando mucho y pienso que voy a terminar aquí". Se muestra agradecido al presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por el interés en verano: "Estoy muy agradecido, les escuché y les di interés. Aquí he encontrado un proyecto demasiado completo como para rechazarlo".

"Hay que felicitarle por todo lo que ha hecho en su carrera y por lo que sigue haciendo, es muy merecido. Cuando ganas un Mundial y siendo Messi estaba claro que tenía muchas posibilidades", comenta sobre el The Best a Messi. Después del ganar el Mundial señala Cesc que le mandó un mensaje y le contestó al momento: "Imagino que tendría cientos de mensajes y me contestó al momento. Fue muy bonito compartirlo con él".

Lleva 20 años en la élite desde que se ganó la titularidad en el Arsenal con 16 años. Cree que lo más difícil que ha hecho es "mantenerse y jugar tantos partidos y más de 100 en la Selección. Haberme adaptado a tantos estilos y haber jugado con diferentes entrenadores y equipos. Cayéndome y levantándome, es de lo que más orgulloso me siento".

"He tenido entrenadores que han ido contra todo lo que yo creía en el fútbol. Ahí te tienes que automotivar. Por eso, sabiendo cómo es Xavi, un entrenador como él para un perfil como el mío, disfrutaría mucho", reconoce Cesc sobre el técnico del Barcelona y señala que "Pedri y Gavi podrían haber jugado en nuestra Selección".

Otro de los asuntos de la temporada es la retirada de su amigo Gerard Piqué: "Me pilló por sorpresa y es de mis mejores amigos en el fútbol. No se lo dijo a nadie. Creo que siempre ha sido muy claro en eso. Cuando no se viera al nivel de competir al máximo lo dejaría y así lo vería".

Sobre el caso Negreira y supuestas ayudas al Barça es claro: "Tendríamos que tener una liga más, con el gol de Messi. El balón toca en Juanfran y no hay fuera de juego. Con el VAR el Barça tendría una liga más. Aún más frustrante para mí porque después de ese partido y ver la reacción de la gente es cuando decido dejar el Barça. Quizá si hubiéramos ganado LaLiga hubiera seguido. Pero sentí después de todo que era el momento de salir".

Arteta es uno de los entrenadores del momento, "le estudio mucho. Es muy bueno y muy preparado. Con sus ideas y otras que ha sacado de Pep. Me estoy sacando el título en las instalaciones del Arsenal y es un placer poder hablar con él y lo que ha hecho en el Arsenal con este cambio. Ojalá puedan ganar la Champions".

Sergio Ramos ha anunciado su retirada de la Selección. Así lo ha visto Cesc: "El entrenador tendrá sus ideas y sus planes y habrá querido decírselo de su boca antes de que se entere por otro lado. Seguramente no es el final feliz. A mí Lopetegui me llamó en su día y me dijo que iba a tirar de los Isco, Thiago.. Y nunca volví, ni me despedí. Sergio ha sido de los mejores de la historia de la Selección y esto a veces pasa. Es triste y claro que duele, pero le digo que no está solo".

Respecto al Real Madrid y lo que pasa en la Champuons: "Envidia no es la palabra... dría que admiración de decir cómo es posible. El otro día en Anfield de golpe gol, otro gol y te van comiendo mentalmente. Muchas veces les damos por muertos y nunca lo están".