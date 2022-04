Catena: "Esta victoria es un gran alivio"

LEER MÁS El Rayo se impone en Cornellá y se acerca a la permanencia

El Rayo Vallecano arañó tres puntos de oro contra el Espanyol en el RCDE Stadium gracias al gol de Sergi Guardiola en el minuto 43 de una espesa primera mitad.

Los catalanes mandaron antes del descanso, pero se encontraron una diana inesperada. En la reanudación, la iniciativa fue claramente de los Iraola, que firman su primera victoria desde el pasado 18 diciembre contra el Alavés (2-0). La permanencia está más cerca para los madrileños.

"Llevábamos un tiempo esperando esta victoria y ha sido un alivio. Matemáticamente no estamos salvados y queremos seguir sumando puntos, ojalá sea en el Camp Nou", asegura Catena. El defensa no encuentra explicación al bache que han atravesado: "Hemos hecho lo mismo que en la primera vuelta y los resultados no llegaban. Es frustrante porque el equipo no iba a la deriva. Esto nos refuerza para los últimos partidos".