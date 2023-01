El caso Dani Alves: sus incoherencias, el cambio de abogado y el contundente relato de la víctima

Dani Alves habría violado a la mujer en la discoteca Sutton de Barcelona durante la noche del pasado 30 de diciembre. La joven ha asegurado que el futbolista la agarró "de la cabeza y del pelo", la lanzó contra el suelo y la obligó a hacerle una felación para momentos después pegarle en la cara y cometer la violación.

Las fuentes jurídicas han calificado las palabras de la víctima ante la jueza como "contundentes" y "persistentes", al contrario que la declaración de Dani Alves, que cambió de versión hasta en tres ocasiones: primero afirmó que no conocía de nada a la joven y posteriormente indicó que mantuvieron relaciones "consentidas".

El futbolista ha cambiado de prisión a una más pequeña. Manu Marlasca nos explica los motivos: "Los presos mediáticos pueden ser víctimas de fotografías, presión....y es más seguro que esté en una prisión más pequeña como es en la que está ahora Dani Alves". Ahora tendrá que ser visto por los equipos psicológicos: "El viernes por la mañana era un multimillonario y ahora un interno más. La junta de tratamiento decidirá su estado porque en casos similares se han producido intentos suicidas por la presión y ansiedad que supone el ingreso.

La declaración de la víctima es contundente y sin incoherencias al contrario que el relato de Alves: "Una declaración de víctimas de agresión sexual a veces está llena de lagunas y en otras demasiado adornada. Esta no. Es muy rica en detalles pero lo que no sabe o no lo recuerda lo dice y eso da mucha verosimilitud. Para poder mantener un relato y contundencia, hay que tener muchas pruebas periféricas que puedan reforzar su relato. Como el testimonio de las personas que estaban allí, las cámaras de seguridad, el parte médico... Con todas esas pruebas la fiscalía ha pedido la prisión".

"El problema de Dani Alves es que debía tener cierta sensación de culpabilidad porque si no no hace esos movimientos tan extraños como mandar ese vídeo, y luego caer en contradicciones. Alves contestó a todas las partes y eso le metió en un jardín muy complicado", añade Marlasca: "Del no la conocía de nada, a sí que la conocí a ella se abalanzó sobre mí, hay muchas diferencias. Ahora la única salida posible, es contratar a un abogado penalista de absolutas garantías que va a pedir la libertad provisional con una fianza millonaria y después seguramente pedirá alguna medida alternativa como retirada del pasaporte o una pulsera telemática".

El juicio o debe tardar mucho en celebrarse: "Es complicado. Depende de las pruebas complementarias, la víctima entregó el vestido que llevaba a la Policía. Muchas más pruebas tampoco hay. No es un procedimiento que se vaya a dilatar mucho en el tiempo".

En cuanto a la víctima, Marlasca apunta a que la joven estaba circunstancialmente allí: "Lejos de ser una buscavidas como se ha insinuado, que frecuentara reservados, tiene su profesión y su carrera. Ella no sabía quién era Dani Alves. Pasó unos días muy malos. Afortunadamente está muy bien arropada, por una abogada que es referencia en estos casos y por su familia que le ha protegido. Además, la prensa ha sido muy cuidadosa en Barcelona y no se han revelado detalles sobre ella".