Carolina Marín, premio Princesa de Asturias del Deporte: "Siempre he soñado con recibir este premio"

La oro olímpica y triple campeona mundial, Carolina Marín, ha sido galardona este miércoles con el premio Princesa de Asturias 2024 "por su extraordinario palmarés en bádminton, un deporte en el que ha llegado a ser un referente internacional".

En los micrófonos de Radioestadio Noche ha mostrado su felicidad y ha reconocido que "soñaba con recibir este premio". "Me he enterado mientras entrenaba y no podía parar de llorar de la emoción porque es premio que significa mucho para un deportista".

La noticia le ha pillado por sorpresa y su primer pensamiento han sido sus padres: "Este premio es de ellos". Su madre, Toñi Martín, ha estado también con nosotros para contarnos como ha vivido este día tan especial: "Creo que he estado 4 horas seguidas sin parar de llorar". "Recuerdo que un día me dijo que quería conseguir el Princesa de Asturias", añade.

Toñi ha valorado el gran trabajo de su hija para conseguir sus objetivos: "Nunca había imaginado que llegara este momento. Nosotros hemos puesto un granito pequeño por ella, pero ella es la que ha trabajado duramente y se ha forjado su carrera". "Eso tiene mucho mérito y se merecía un Princesa de Asturias", ha asegurado entre lágrimas.

Carolina ha querido agradecer al jurado por su elección como galardonada: "Soñaba con recibir este premio y tenía muchas ganas de conseguirlo pero se que hay muchos deportistas mejor que yo". Además, ha valorado la importancia de este galardón: "Este premio no solo reconoce a la carrera deportiva, también a los valores".

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2024 tendrá lugar el 25 de octubre, pero hasta entonces Carolina Marín sueña con llegar con un oro olímpico colgado del cuello: "Espero que haya muchas posibilidades de que cuando recoja el premio vaya con una medalla de oro de los JJ.OO".