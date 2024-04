Carlos Moyá, sobre Rafa Nadal: "El plan está yendo a la perfección"

Rafa Nadal sigue avanzando en el Mutua Madrid Open y disputará este martes los octavos de final ante el checo Jiri Lehecka. El manacorí viene de afrontar un partido durísimo ante el argentino Cachín en el que ha terminado imponiéndose tras más de tres horas de juego y afronta paso a paso la que ya ha anunciado que será su última vez en Madrid.

Su entrenador, Carlos Moyá, ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche, donde ha analizado la situación física de un Nadal que sigue luchando por regalarle un partido más a sus aficionados.

"Es súper positivo el hecho de que haya competido y haya superado problemas. Ha tenido altibajos, momentos en los que ha jugado muy bien, otros momentos menos... Pero ha aguantado y esos son los partidos que dan confianza", ha explicado sobre su victoria ante Cachín.

"Yo le he visto más o menos bien, pero hay que esperar a mañana a ver qué tal descansa. Estamos siguiendo un proceso de cara a intentar estar lo mejor posible de cara a varias semanas (Roland Garros)", ha explicado un Moyá que asegura que "el plan está yendo a la perfección".

"Para mí lo perfecto era que jugara un par de partidos en Barcelona, tal como fue; jugar tres o cuatro partidos aquí en Madrid, no me importa que gane o pierda sino que vaya sumando esos minutos que te da la competición; y por primera vez desde que estoy con él, de momento no aspiramos a ganar el torneo que está jugando", explica.

"Somos muy realistas, sabemos quién es el jugador, que siempre está obligado a ganar el torneo en el que juega. Ahora es un poco distinto. Viniendo de donde viene es la primera vez que me oís decir algo así. Que compita, que vaya sumando minutos, juegos, sets... pero en mi mente no está el que gane el torneo", concluye.