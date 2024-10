Carlos Moyá: "Nadal ha puesto mucho para que fuera un gran año pero el cuerpo no le ha dejado"

Rafa Nadal, uno de los tenistas más grandes de la historia del tenis y del deporte español, anunció el pasado jueves su retirada del circuito profesional tras la disputa de la Copa Davis que tendrá lugar a finales de noviembre en Málaga. Una noticia que ha entristecido al país, ya que se marcha un referente nuestro deporte.

Nadal ha estado acompañado durante toda su carrera de un tenista que ha sido su rival, compañero, amigo y en los últimos 7 años también entrenador, Carlos Moyá que se ha pasado este domingo por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Esto es una cosa que iba a llegar tarde o temprano y durante estos meses había muchas especulaciones y dudas. En parte puede ser una liberación por estos dos últimos años que han sido duros para él".

"Siempre hemos ido un poco a remolque. Se lesiona, se pierde el Open de Australia; intenta jugar el Indian Wells y se vuelve a lesionar; empieza la temporada de tierra batida, para la que se había preparado con pocas horas de entrenamiento y con limitaciones por las lesiones", cuenta. "Creo que si hubiese tenido un sorteo más agradable en Roland Garros habríamos visto un cambio de tendencia necesario que no llegó", confirma.

"El punto final son los Juegos Olímpicos, tiene un problema los días antes y juega contra Djokovic en segunda ronda. Creo que ahí era su gran última esperanza y por eso ahí decide que va a ser el último", asegura. Desde 2022 Rafa ha tenido que luchar contra las lesiones: "Ha sido un año duro y difícil, primero para él porque ha puesto mucho para que fuera un gran año pero lamentablemente el cuerpo no le ha dejado que sea así".

Rafa fue operado del Psoas el 3 de junio de 2023 a los 37 años, una intervención que le mantuvo 5 meses de baja: "La última opción a la que un tenista se agarra es una operación porque es difícil que todo vuelva a ir bien como antes y es lo que hace el año pasado para intentar volver a ser competitivo y llegar al máximo nivel".

Tras la operación el tenista balear no ha podido recuperar su mejor nivel, a pesar de que ha luchado por conseguirlo: "Después de los JJOO se toma unas semanas de descanso y creo que ahí se da cuenta que este va a ser el último año. Yo lo se hace días ya donde nos comunica al equipo y a mí que la Davis iba a ser el último torneo que iba a jugar. Conociéndole sospechábamos que iba a pasar y que iba a ser ahí".

"Hemos pensado bastante parecido en este periodo desde la operación, ahí no sabíamos si iba a volver aunque él se opera con ese objetivo. Vemos que entrena y que el nivel es bueno entonces la ilusión es máxima. En Roland Garros tenemos una conversación y me pregunta si opino que se tiene que retirar o aguatar un poco. Yo le dije que no dijera nada antes vaya que hiciera buen torneo, que no se cerrara y él pensaba lo mismo", explica.

"Después pasa lo que pasa y vamos viendo el equipo y él que se está quedando sin objetivos realistas (...) En cuanto a juego seguían las dudas. No llegábamos a ver este año ningún partido en el que diera el rendimiento que nos mostraba en los entrenamientos", sostiene.

Rafa Nadal se retirará a finales de noviembre en Málaga con la celebración de la Copa Davis: "Es cerrar el círculo. Para mí el arranque de su carrera estelar, el punto de inflexión es la Copa Davis de 2004 cuando ganamos a Estados Unidos, ahí es donde comienza a ganar todos los torneos de tierra y empieza a convertirse en el jugador que después hemos visto que era. Es muy bonito para él despedirse en España y delante del público español, va a ser muy especial".

"Rafa nos ha acostumbrado a los milagros y por qué no va a llegar a la Davis dando una gran versión (...) Dentro de cinco años mirará atrás y verá que hizo todo lo posible sino se podría haber quedado con el remordimiento de haberlo intentado", confía.

Carlos Moyá nos ha contado sus planes de futuro, que a corto plazo, no pasan por entrenar a ningún tenista: "Yo ahora tendré un periodo de luto en lo laboral porque se rompe algo con alguien como Rafa que nos conocemos desde niños. La única manera de sentir algo parecido sería entrenar a un hijo".