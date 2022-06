Carlos Corberán, el entrenador español que ha sido la revelación de la Championship inglesa

El entrenador del Huddersfield Town de Championship, Carlos Corberán, nos cuenta su experiencia en Inglaterra y el resumen de la temporada. Se les escapó la primera opción al caer ante el Nottingham Forrest, "uno echa la vista atrás y tiene la pena de no haber ganado pero el orgullo de haber llegado hasta ahí"

Cree que la temporada "ha sido muy ilusionante consiguiendo resultados que nadie imaginaba", señala que a sus 39 años se empieza a hacer un nombre en los banquillos de Inglaterra. "Cuando empiezas como entrenador las expectativas no son muy altas, pero me encanta entrenar. Valoro lo conseguido y eso me da fuerza para dar lo mejor de mí", confiesa.

Carlos es un entrenador metódico al que le gusta "llegar a un partido y ser consciente de qué situaciones pueden pasar, cómo sacar lo mejor del equipo y el jugador. Me gusta conseguir resultados fruto del trabajo en el campo y también del trabajo previo".

"No me importa cuantas horas estoy en la ciudad deportiva pero una vez salgo intento desconectar. En la ciudad deportiva es dónde me concentro y en casa intento desconectar. En la ciudad deportiva estoy diez-doce horas. Pero no por estar, es difícil poner fin a la preparación de un partido. Tenemos que cortar porque nos fusta mucho nuestro trabajo", admite.

En su carrera, ha coincido con Marcelo Bielsa: "Bielsa es muy metódico, perfeccionista, extremadamente profesional. Por eso ha estado tantos años en la élite. He estado dos años con él en el Leeds, no puedo encontrar una experiencia más enriquecedora que trabajar con Marcelo".

Este año ha superado las expectativas de su equipo, tiene dos años más de contrato y su objetivo es tratar de conseguir lo que este año se le ha escapado, ese ascenso a la Premier que ha estado tan cerca.