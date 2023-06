Camello y Riquelme: "A la rampa del Profe Ortega se le tiene miedo siempre"

A falta de pocos días para el arranque del Europeo Sub-21, charlamos con dos de los diamantes de la cantera rojiblanca, Rodrigo Riquelme y Sergio Camello, que llegan a la cita de Rumanía y Georgia tras hacer una gran temporada en el Girona y en el Rayo Vallecano, respectivamente.

REGRESO AL ATLÉTICO DE MADRID

Camello: "De momento no he hablado con Simeone. Llevo cinco temporadas haciendo la pretemporada con el Atleti, me conoce mejor que nadie y voy a trabajar todos los días de la pretemporada. En estos últimos años he madurado como futbolista, he ganado experiencia y creo que tanto 'Roro' como yo hemos superado la prueba de jugar en Primera División".

¿QUÉ DA MÁS MIEDO? ¿LA RAMPA DEL PROFE ORTEGA O LOS MÚSCULOS DE FERNANDO TORRES?

Riquelme y Camello: (Ríen) "A la rampa ya estamos acostumbrados...Torres es buena gente...si me dices que o la cuesta o un bofetón de Torres pues ahí dudaría pero a la rampa se le tiene miedo siempre, siempre. Encima con 60º a la sombra pues imagínate".

SANTI DENIA Y DEBUT

Riquelme: "El seleccionador nos conoce muy bien, es abierto, habla el mismo fútbol que todos nosotros y nos ayuda a corregir nuestros errores. Estamos con ganas de que llegue el primer partido. Rumanía es una selección a la que conocemos, a priori, inferior a nosotros, pero sabemos que en su casa aprietan mucho. Aún así, tenemos que ganar".

SISTEMA TÁCTICO

Camello: "¿Jugamos con un 4-3-3 no? Yo soy muy 'torrija' (se ríe) para esas cosas. Al final me dedico a lo mío y a meter goles".

IRAOLA

Camello: "Cuando tienes un entrenador que entiende tu manera de jugar y tú entiendes su manera de ver el fútbol, al final, salen los resultados".

MICHEL

Riquelme: "Es un gran entrenador que ama lo que hace y ese empeño que le pone es lo que hace que tenga resultados. Quiere atacar, tener el balón y ser protagonista. Es exigente en el día a día y a nivel personal he estado muy a gusto. Al Girona le deseo lo mejor".