Borja Jiménez: "Este partido pone en valor lo que es este equipo"

El Barcelona sigue en caída libre en liga, solo ha sumado 5 puntos de los últimos 18 disputados. Este domingo ha perdido por la mínima en Montjuic frente al Leganés, recién ascendido a Primera División. El Barcelona ya no depende de sí mismo para liderar la clasificación que ahora mismo empata con el Atlético de Madrid que ha disputado un partido menos.

El conjunto pepinero guardará en su memoria esta noche para la historia del club, al igual que lo hará su entrenador, Borja Jiménez, que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Venimos de una semana que nos había hecho daño y hoy hemos entendido lo que es este club. El trabajo de todos y esa solidaridad nos ha llevado a ganar al líder en su casa".

"Este partido pone en valor lo que es este equipo", asegura. "No me imaginaba ganar al Barça. No es algo que puedas imaginar lo único que puedes hacer es trabajar, ser muy constante en el día a día y tener esa ilusión. Hoy creo que se pone el broche a todo lo que es este equipo", señala.

El Leganés ha apagado la afectividad de un Barcelona que no se ha sentido cómodo para crear ocasiones claras durante la segunda parte del encuentro: "Es un equipo muy agresivo y hace cosas a nivel defensivo que no se ven. Esta semana te obligaba a que los movimientos de tus atacantes fueran más grandes, hemos insistido mucho en ese aspecto ofensivo".