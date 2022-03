Bordalás señala "una campaña exagerada" desde Bilbao y ve "injusto" que se diga que les favorece el calendario

José Bordalás, entrenador del Valencia, no es ajeno a lo que está pasando en el mundo y pese a que no valora las sanciones deportivas a Rusia, sí nos confiesa que su futbolista Denis Cheryshev está pasando un mal momento: "Estamos contrariados con lo que está pasando y no me ha dado tiempo a hacer una reflexión, solo que es muy triste lo que ha ocurrido. Hablé con Denis y está afectado y triste. Tiene amigos, familia, gente allegada y él no desesperaba este desenlace".

El miércoles se juega la vuelta de semifinal de Copa: "Cada día que se vaya acercando el partido tendremos cosquilleo en el estómago. Es un partido muy importante para el club y la afición. Es una gran oportunidad ante un gran equipo. No sabemos si jugará Gayá. Está mucho mejor y animado. Faltan dos sesiones de entrenamiento y a ver si tenemos suerte"

Tras el partido de ida se habló mucho del juego de su equipo, él considera que merecieron más: "No me sentí atacado, todo lo contrario. Me sentí reconocido aunque siempre hay alguna crítica que venían del equipo rival algo habitual. El equipo hizo un magnífico trabajo y mereció más que un empate"

"Se habla mucho del estilo. Eso quién lo define, qué es el fútbol. Hay gusto para todos y no hago mucho caso de los comentarios. Mi equipo es un gran equipo y un gran club y solo pensamos en hacer otro gran partido como en la ida para intentar estar en la final. Es una forma de desviar atención y tener un comodín. Yo me centro en mi equipo", afirma sobre las críticas.

En el partido hubo poco juego, le preguntamos si a sus jugadores dio orden de interrumpir el juego algo que asegura le ofende: "Yo nunca he dado una orden de que juegue poco. Hay cantidad de jugadores que han estado a mi orden y lo pueden corroborar. Me gusta el ritmo alto, que mis jugadores tengan intensidad. Estoy orgulloso de lo que vengo haciendo estos años. Mis equipos juegan francamente bien al fútbol y los datos están ahí. Se está siendo injusto con los futbolistas que hicieron un gran partido"

"Cuando hay dos equipos con un nivel de intensidad tan alto, hay contacto, muchas faltas y eso hace que haya menos tiempo efectivo. Y eso se arroja al equipo que interesa. Han salido comentarios por parte de miembros del Athletic que son los perjudicados por los horarios. Los datos se pueden utilizar parcialmente y cada uno lo muestra en su interés. En estas semanas entre ambos partidos de Copa podemos ver la realidad. Tras la ida, el Valencia juega domingo por la mañana y Athletic lunes por la noche. Ahí no se dijo nada y en las siguientes jornadas igual", lamenta.

Además cree que si hubo un equipo perjudicado en la ida fue el suyo: "Los árbitros no tienen culpa de la campaña tan exagerada que se ha hecho en Bilbao desde la ida. Si hubo algún equipo perjudicado fue el Valencia y las imágenes lo dejaron muy claro"