Bordalás: "Si nos hubiera ganado el Barcelona no se hubiera hablado nada de nada"

El entrenador del Getafe pasa por Radioestadio noche en el inicio de una nueva temporada tras la salvación in extremis del pasado curso y un buen empate ante el Barcelona en la primera jornada. "Acepté un reto dificilísimo y afortunadamente salió bien", reflexiona el técnico.

Explica por qué ha seguido en el banquillo azulón: "Consideraban que debía seguir al frente del primer equipo y decidimos aceptar un reto complicado de nuevo. Todos sabemos que el Getafe este año está en una situación delicada en la que no hemos podido inscribir algunos jugadores. La lesión de Unal que estaba vendido a un club importante trastocó".

"Nuestra mente ahora está en el siguiente partido, el del Barcelona ya es el pasado. Siempre hay declaraciones, no me refiero a estas últimas, que intentan condicionar. Si el partido se hubiera dado con victoria del rival nadie hubiera dicho nada. Tengo mucha experiencia y es la realidad. Si nos hubiera ganado el Barcelona no se hubiera hablado nada de nada", comenta sobre ese encuentro de la primera jornada y ofrece un dato: "Ha habido muchos partidos de la jornada que ha tenido mucho menos juego efectivo que el del Getafe Fútbol Club".

Bordalás explica lo que pide a sus jugadores que en ningún caso es embarrar un partido: "Nosotros trabajamos para para intentar minimizar la actitud del rival y para intentar que se pongan en valor nuestras virtudes e intentar ganar el partido. Yo como entrenador no pierdo ni un instante en esas cosas. Y creo que se hable alguna vez de las virtudes del del Getafe, de cómo compite, por qué lo luego cuando lo hace otro equipo se elogia".

Y sobre la polémica arbitral del encuentro: "En este caso creo que no se han equivocado absolutamente nada. Pitó lo que pitó, mostró las tarjetas que mostró, creo que de manera justa en todo momento. Y bueno, pues al final hubo una acción polémica. Si un equipo con el potencial del fútbol Barcelona... una derrota o no está supeditada a una acción polémica en el en el descuento, pues creo que no es justo".