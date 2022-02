Balenziaga: "Me da en la mano pero creo que está en posición natural y acierta el árbitro"

Mikel Balenziaga ha estado en la jugada más polémica del Athletic - Espanyol. Los catalanes reclamaban penalti por mano: "En la mano me da. Pero tendría que ver la repetición porque creo que estaba en una posición natural. No me hubiera podido enfadar conmigo mismo si lo hubiera pitado pero creo que ha acertado el árbitro".

"Tenemos que tener mucho cuidado con las manos y la mejor decisión es ponerla detrás de la espalda para que no pase nada. Dependemos de la intervención del árbitro y creo que hoy ha acertado", añade.

Ya están octavos y cerca de los puestos de competición europea: "Era un partido importante. Estamos cerca de la zona alta y seguimos con buenas sensaciones para la ida de semifinales de copa. Estamos bien, el míster está confiando en muchos jugadores y eso es una noticia muy buena".

Y entran en semana de semifinal de Copa con una cita que les genera máxima ilusión: "Tenemos mucha ilusión en ese partido. Sería la tercera final consecutiva en Copa. Otro sueño y a por ello. Hay muchas ganas de sacar la Gabarra pero hay que trabajar mucho para eso"