Así es el proyecto Escoita para que los invidentes puedan seguir el fútbol

Jesús Suárez perdió la vista hace unos años. Seguidor del Deportivo, el último partido que recuerda ver es aquella semifinal de Champions ante el Porto. Años después, ya con la ceguera, volvió a ver un partido y fue muy diferente: "Fui a un partido del filial del Deportivo, me senté allí durante 90 minutos sin enterarme de nada. Salí sintiéndome muy mal y me prometí cambiar el mundo del fútbol para los ciegos con la tecnología para que nadie se sintiera excluido"

Por eso desarrolló el proyecto Escoita a través del cual las personas con déficit visual o ceguera pueden seguir los espectáculos deportivos. "No hay silencios, es muy descriptivo para que no se pierda nada, sin publicidad para que se pueda seguir al completo".

Asegura Jesús que es una prueba piloto y que a partir de ahí quiere que vaya a más y por qué no implantarlo en el mundial de Catar y ya no solo ahí, en partidos de la sub21, de la selección femenina... "Ojalá sea el punto inicial y acabe en deportes olímpicos, paralímpicos y en todo lo que se pueda narrar. Está en nuestra mano mejorar la sociedad y proyectos inclusivos pueden mejorar la vida de muchas personas"