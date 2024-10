Así se gestó el plantón del Real Madrid al Balón de Oro: Vinicius decidió no viajar y el club se solidarizó con él

La gala del Balón de Oro de este lunes no ha dejado indiferente a nadie. Tras semanas con todos los ojos puestos en Vinicius, principal favorito, apenas unas horas antes de la gala se filtraba que sería Rodri quien se llevaría el trofeo, lo que provocó el enfado del Real Madrid.

La expedición madridista decidió no viajar a la gala poco antes de subir al avión, cuando se enteró que el premiado sería el futbolista del Manchester City. El periodista Fernando Burgos, ha explicado en Radioestadio Noche cómo se gestaron esas horas en el club blanco y cómo se tomó la decisión de no viajar a París.

"Vinicius decide que él no va y el Madrid, en solidaridad, dice que si no va él, no va nadie. El club entiende que la diferencia de criterio para darle el Balón de Oro a Rodri en lugar de a Carvajal es una falta de respeto", explica Burgos.

Cuenta, además, que una parte importante del club no tenía tan claro desde hace unos días que el ganador del Balón de Oro fuera a ser Vinicius, y que antes los rumores surgidos en la mañana de este lunes preguntó antes de subir al avión si el ganador iba a ser Vinicius o Carvajal. "El Madrid entiende que es una falta de respeto al club como tal".