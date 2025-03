Aritz Elustondo: "Sabemos lo que es ganar en Old Trafford y ojalá podamos repetirlo"

La Real Sociedad busca su pase a cuartos de final de la Europa League contra uno de los peces gordos de la competición, el Manchester United. El primer asalto ha sido en Anoeta que ha acabado con empate a 1 y deja todo abierto para la vuelta, la próxima semana, en Inglaterra.

El defensa txuri-urdin, Aritz Elustondo, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche al término de un encuentro en el que la Real le ha plantado cara a todo un United: "Nadie dijo que esto fuera fácil. Creo que tampoco es un mal resultado y de momento quedan 90 minutos más en Manchester".

"La primera media hora ellos estaban cómodos pero después del penalti hemos creído que podíamos ganar y hemos tenido ocasiones. Sabemos que es ganar allí y ojalá podamos repetirlo", asegura. Y es que la Real Sociedad se agarra a esa victoria que firmó en septiembre de 2020 en Old Trafford, donde se llevó un partido de fase de grupos de Europa League por 0-1 con gol de Brais Méndez.

"Si vas asustado no merece la pena ni ir allí. Motiva mucho visitar ese estadio y jugar allí", afirma. "Estamos vivos en las tres competiciones y esto es lo que queríamos todos. A final de temporada se verá si hemos aprobado con nota o no", añade. Este fin de semana se medirán en liga al Sevilla en un partido que Aritz no podrá disputar por su expulsión frente al Barça: "Cometí un error".