Antonio de la Rosa culmina con éxito su llegada al Polo Sur: "Es mi mayor logro"

El gran amante de las aventuras, Antonio de la Rosa, sigue sumando conquistas y culmina un reto histórico. 39 días de travesía y 1130 Kilómetros para convertirse en el segundo español que llega al polo sur geográfico en solitario y sin asistencia, un hito que ha querido compartir con Radioestadio Noche: "Estoy ahora mismo en el polo sur, hace -20 grados. He llegado a estar a -50 grados y eso que es verano".

"Es mi mayor logro, a día de hoy lo considero así porque llevo pensando en esto muchísimos años. No lo he hecho antes porque era muy caro pero creía que ahora era el momento y he conseguido un sueño de hace muchos años", asegura. Antonio ha vivido esta aventura de una manera muy especial, a pesar de no haber sido fácil el camino: "Ha sido lo más duro que he hecho en mi vida. He perdido 15 kilos".

"Me han pasado muchas cosas este año que me han hecho valorar mucho más esta expedición. He tenido ceguera de la nieve, algo sorprendente. Es una neblina absoluta, algo que no te puedes imaginar", explica. "Como no veía nada un día fui durante cinco horas sin gafas, andando y mirando a los pies y eso afectó a la córnea de mis ojos. En ese momento paro, me lloraban los ojos y tuve que estar durante 3 días en la tienda sin salir. No me ha dejado ninguna secuela pero tengo que tener cuidado por si me vuelve a pasar", relata.