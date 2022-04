Antonio Resines: "Prefiero al Atleti que al City en semifinales. Sería brutal"

El actor español Antonio Resines explicó en Radioestadio Noche que se encuentra "estupendamente" y que está "prácticamente recuperado" después de haber pasado más de 40 días en la UCI por covid. "Me dieron el alta el viernes y la semana que viene me cojo el alta laboral", contó.

Resines, seguidor confeso del Real Madrid, confesó que el fútbol pasó a un segundo plano cuando recuperó la consciencia. “El fútbol no me preocupaba, me preocupaba más poder andar. Tarde una semana en preguntar por el fútbol”, aseguró.

Sobre el partido de vuelta de cuartos de Champions ante el Chelsea, Resines avisa de que a pesar de la ventaja de dos goles "hay que tener cuidado" porque el conjunto inglés "es un pedazo de equipo". Aunque confía en los madridistas pasen a semifinales de para poder ir al Bernabéu, ya que mañana no puede estar por viaje.

Además, resaltó que preferiría al Atlético de Madrid como rival en semifinales antes que al Manchester City. "Me hace ilusión que pase, creo que tiene posibilidades y que le eliminemos nosotros. Sería una semifinal brutal”.

También habló sobre la sonrisa de Bale tras la pitada del Bernabéu. “¿De que se reía? Le estaba pitando prácticamente todo el Bernabéu y debería de haberse callado y jugar lo mejor posible”, y sobre Hazard dice entre risas que no sabe quien es.

Por último, aún es cauto con la consecución del título liguero por parte del Real Madrid. “Quedan muchos partidos, hay que tener cuidado. Si el Rayo gana al Barça su partido aplazado hemos ganado la liga, si no tenemos que esperar un poquito más”.